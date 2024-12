Deze man herinnert zich de jonge Eden Hazard nog héél goed: "Geld was nooit belangrijk voor hem"

Eden Hazard is iets meer dan een jaar geleden met pensioen gegaan. Wie hem als professionele voetballer heeft gekruist, zal hem niet snel vergeten.

België zal waarschijnlijk niet snel Eden Hazard vergeten. De dribbelkont heeft natuurlijk geschiedenis geschreven door tot de beste spelers ter wereld te behoren. Ook in Frankrijk is zijn tijd onvergetelijk. Eden Hazard brak op zeer jonge leeftijd door bij Lille OSC, voordat hij geleidelijk aan een enorme dimensie kreeg en indruk maakte bij Chelsea.

François Vitali, sportief directeur van Hajduk Split, kende Hazard toen hij nog als scout werkte bij Lille. Voor RMC Sport vertelt hij. "Hij maakt deel uit van de geschiedenis van Lille en mijn geschiedenis. Hij is waarschijnlijk de grootste speler die Lille in de afgelopen zestig jaar heeft gehad", legt hij uit.

"We hadden de werving in de regio georganiseerd en we hadden besloten om absoluut naar België te gaan. Een scout ter plaatse fluisterde me destijds in 'oh, ik heb een goede speler, je moet hem naar Lille halen'."

"Gedurende twee jaar kwam Hazard regelmatig voor stages en toen hij 14 was ontmoette ik zijn familie en bood ik hen aan om hem voor een proefperiode van een jaar naar Lille te halen", legt hij uit.

Hij vervolgt door te zeggen dat voor Eden "geld nooit belangrijk is geweest." "Het was een vertrouwensrelatie tussen Lille en de familie. Het was een liefdesverhaal!". "We dachten wel niet dat Hazard zo'n grote speler zou worden...", concludeert Vitali.