Nederlands icoon komt terug op ferme ruzie met superster: "Een arrogante klootzak"

De band tussen Rafael van der Vaart en Zlatan Ibrahimovic was lange tijd niet goed. In een interview met het Britse talkSPORT blikt Van der Vaart terug op de enorme ruzie die hij twintig jaar geleden met Ibrahimovic had, toen ze beiden bij Ajax speelden.

"Ik vond hem echt een arrogante klootzak,",aldus Van der Vaart in de YouTube-show The Lineup. Van der Vaart debuteerde in 2001 bij Ajax, terwijl Ibrahimovic al een jaar in Amsterdam speelde.

Ze speelden samen 68 wedstrijden voor de club en werden twee keer kampioen, maar hun relatie was verre van vriendschappelijk. "We hadden big fights", vertelt Van der Vaart. "Geen echte gevechten, maar altijd ruzie. We konden niet met elkaar opschieten."

Het conflict tussen de twee escaleerde in 2004, toen ze elkaar als tegenstanders tegenkwamen in een vriendschappelijke interland tussen Zweden en Nederland. Ibrahimovic ging met gestrekt been op de enkel van Van der Vaart staan, waardoor deze geblesseerd het veld moest verlaten. "Hij was echt arrogant in mijn ogen", blikt Van der Vaart terug. "We waren allebei jong en hadden een groot ego."

Van der Vaart beschuldigde Ibrahimovic in de pers van het bewust blesseren van zijn voormalige Ajax-teamgenoot. Ibrahimovic reageerde woedend. "Ik heb je niet expres verwond en dat weet je", zei hij. "Als je me nog een keer beschuldigt, breek ik je benen en deze keer zal het wél expres zijn."

Na het incident scoorde Ibrahimovic zijn beroemde solodoelpunt tegen NAC Breda, waarna hij direct werd verkocht aan Juventus. "Gelukkig kon hij naar Juventus, waardoor ik bij mijn droomclub kon blijven", zegt Van der Vaart over de oplossing voor het conflict.

Ondanks het conflict is de lucht inmiddels geklaard. "Ik heb later nog twee keer tegen hem gespeeld en alles is nu oké", vertelt Van der Vaart. "We kunnen er nu om lachen. Ik heb zelf ook grote fouten gemaakt in die tijd, net als hij. We waren jong en hadden een groot ego."