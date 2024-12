🎥 Bizar: STVV wisselt de verkeerde speler door zware blunder

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Sint-Truiden verloor met 2-1 in Charleroi. Felice Mazzu werd niet geholpen met zijn wissels. Daarbij liep het op een bepaald moment echt wel verkeerd.

Er zijn weken zoals deze waarin alles misgaat. De afgelopen dagen waren al verstoord voor de Kanaries, met een besmettelijk virus dat de kern aanzienlijk verzwakte.

Dit werd opgemerkt op Mambourg: na een goed eerste kwartier werden de bezoekers duidelijk overtroffen door hun tegenstanders en konden ze nauwelijks meer uitbreken.

De delegate maakt er een rommeltje van

Felice Mazzu probeerde de revolutie te ontketenen door verschillende wijzigingen door te voeren in de tweede helft. Maar zelfs daarvoor was Sint-Truiden buiten adem.

De coach van STVV wilde een wissel doorvoeren met Rihito Yamamoto en Bilal Brahimi, maar er was een fout van de teammanager.

🔁 | Zelfs de wissels gaan vandaag niet goed voor STVV. 😵‍💫 #CHASTV pic.twitter.com/wX0HmPply8 — DAZN België (@DAZN_BEFR) December 21, 2024

De fout van de delegate had directe gevolgen: Mazzu werd gedwongen Zineddine Belaid, de centrale verdediger van wie het nummer was aangeduid, te vervangen. Een niet bepaald professionele scène die de coach van de Kanaries niet beviel, gedwongen om een speler te vervangen die eigenlijk op het veld had moeten blijven staan.