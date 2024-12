Mark Van Bommel als opvolger voor Tedesco? 'Nederlandse coach is geïnteresseerd om bondscoach te worden'

2555

Wie zal in maart aan het roer staan van de Rode Duivels? Het is moeilijk te zeggen, vooral omdat we nog niets weten over de toekomst van Domenico Tedesco.

Zelden was het voorspellen van mogelijke vervangers voor een coach die nog in functie is zo uitgebreid. Met het meer dan chaotische jaar 2024 dat de Rode Duivels hebben meegemaakt, staat Domenico Tedesco duidelijk onder druk. De recente beslissingen van de Belgische Voetbalbond (zoals hem niet laten praten over de kwalificatiegroep voor het WK 2026) zullen de situatie niet kalmeren, integendeel. Verscheidene namen zijn al genoemd om ons nationale team over te nemen. Mark van Bommel was voorlopig nog niet genoemd. De Nederlandse coach is echter wel geïnteresseerd. Sacha Tavolieri deelt dit nieuws op LN 24, gebaseerd op informatie van bronnen dicht bij de voormalige trainer van Antwerp. Een autoritaire coach, meer dan Tedesco? Niet alleen heeft Van Bommel interesse getoond, ook hij en zijn entourage zouden al contact hebben opgenomen met Vincent Mannaert van de Belgische Voetbalbond. Hoewel hij op dit moment niet tot de favorieten behoort, wordt hij toch overwogen en staat hij hoog op het lijstje. Na zijn vertrek bij Antwerp afgelopen juni is Mark van Bommel nog steeds beschikbaar. Hij werd genoemd bij Anderlecht na het ontslag van Brian Riemer.