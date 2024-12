Zou jij dit doen voor Kevin De Bruyne? "Een nieuw contract voor vijf jaar"

Kevin De Bruyne is einde contract bij Manchester City. Het is uitkijken of hij nog een verlenging aangeboden krijgt.

Kevin De Bruyne is officieel aan zijn laatste maanden bij Manchester City bezig. Al vorige zomer dacht hij luidop over een mogelijk vertrek voor een lucratieve deal in het Midden-Oosten.

Het is uitkijken of Manchester City nog een nieuw aanbod voor Kevin De Bruyne op tafel zal leggen, of toch eentje waar onze landgenoot zich financieel in kan vinden.

Voor Johan Boskamp is het alvast duidelijk wat er moet gebeuren. "Als het van mij afhing, gaf ik hem morgen een nieuw contract voor vijf jaar", klinkt het in Het Belang van Limburg.

"Voor mij blijft hij één van de beste voetballers die België ooit heeft voortgebracht. Maar lichamelijk gaat het allemaal iets moeizamer dan toen hij nog een twintiger was."

De huidige situatie bij City draagt er ook niet echt veel toe bij. "Door de negatieve reeks van resultaten bij City gaan er steeds meer stemmen op dat Pep moet doorselecteren. Het zal me dus benieuwen of we deze winter nieuws gaan krijgen."