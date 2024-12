Barça had deze zomer een akkoord, maar géén geld en... 'Deze twee Europese grootmachten willen transfer van Nico Williams kapen door gevraagde som op te hoesten'

De wintermercato wordt wederom hét sein voor de Europese topclubs om zich te roeren in de strijd om de handtekening van Nico Williams. Lukt het deze keer wél om de flankaanvaller los te weken bij Athletic Club?

Afgelopen zomer leek FC Barcelona héél dicht bij een transfer te staan. Nico Williams had toegezegd, maar Barça had de financiële middelen niet om de 22-jarige flankaanvaller naar Camp Nou te halen.

Williams koos ervoor om géén andere club toe te zeggen, maar bleef Athletic Club trouw. Al is de kans héél groot dat de transfer er deze winter wél zal komen.

Barcelona hoopt dat de penningmeester in januari wél groen licht heeft om door te duwen. Al is boekhoudkundige realiteit in Catalonië wat ze is. Zonder uitgaande transfers kan Barça simpelweg niets doen.

Ondertussen wil PSG een slag slaan. De Parijse topclub is akkoord om de afkoopclausule op tafel te leggen. Williams is op te halen in Baskenland voor de vaste som van 58 miljoen euro.

Welke clubs strijden om de handtekening van Nico Williams?

Ook Manchester United wil een poging wagen om Williams naar Old Trafford te halen. De kansen van The Red Devils om de Spaanse international te overtuigen zijn echter héél klein.