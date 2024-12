Het wordt concreet! Drie clubs staan in de rij om jonge Rode Duivel deze winter te overtuigen topclub te verlaten

Samuel Mbangula, de jonge Belg die recent werd opgeroepen voor de Rode Duivels, staat momenteel in de belangstelling van meerdere clubs, waaronder het Franse Lens en twee Bundesliga-teams.

De aanvaller, die dit seizoen begon als een van de revelaties bij Juventus, heeft inmiddels zijn waarde op de transfermarkt vergroot. Met een prijskaartje tussen de 8 en 10 miljoen euro zou Mbangula beschikbaar kunnen zijn als de juiste bieding wordt gedaan, waarbij Juventus bereid is hem te verkopen om ruimte te maken voor defensieve versterkingen.

Mbangula verraste dit seizoen in de beginfase met drie assists en een doelpunt in zijn eerste twee wedstrijden voor Juventus onder coach Thiago Motta. Zijn sterke start leidde tot een oproep voor de Belgische U21 en zelfs voor de Rode Duivels.

Hoewel hij geen speeltijd kreeg tijdens de interlandbreak tegen Italië en Israël, heeft zijn status als Rode Duivel zijn marktwaarde aanzienlijk verhoogd, wat clubs als Lens en twee Bundesliga-teams aantrekt.

Sinds zijn indrukwekkende debuut bij Juventus is Mbangula echter in de hiërarchie gezakt. In de laatste zeven wedstrijden kwam hij slechts vijf keer kort in actie als invaller, wat doet vermoeden dat hij mogelijk op zoek is naar meer speeltijd en een grotere rol.

De interesse uit zowel de Franse Ligue 1 als de Duitse Bundesliga maakt de situatie van Mbangula spannend, maar het lijkt erop dat de jonge Belg vooralsnog niet ontevreden is bij Juventus. Hij heeft recentelijk zijn contract tot 2028 verlengd, wat zijn waarde voor de club onderstreept. Toch zou een belangrijke bieding in de wintermercato een transfer kunnen bespoedigen.