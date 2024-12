Anderlecht titelkandidaat? Coach David Hubert spreekt klare taal

Anderlecht doet het goed onder David Hubert. Ook goed genoeg om een echte titelkandidaat te zijn?

Anderlecht startte het seizoen niet op de gehoopte manier, onder Brian Riemer. Hij werd al snel ontslagen en David Hubert volgde hem op.

Met hem aan het roer verloopt het al stukken beter. Paars-wit verloor tegen KRC Genk afgelopen weekend pas zijn eerste wedstrijd in 12 matchen.

Momenteel staat Anderlecht 3e in de stand en worden KRC Genk en Club Brugge toch als de grootste kanshebbers gezien voor de titel. Maar in de play-offs kan alles, dat hebben we de voorbije jaren weer gezien.

Maar coach David Hubert weet wel wat zijn ploeg nodig heeft om een echte titelkandidaat te zijn. "Dat is een moeilijke vraag. (denkt) Consistentie. Het blijven volhouden", zei hij tegenover Het Laatste Nieuws.

"Met al die wedstrijden en zeker met al die blessures is dat niet gemakkelijk, maar de betrokkenheid is er. Aan ons om in dezelfde richting te blijven kijken. We moeten in staat zijn om opnieuw mee te doen", is Hubert duidelijk. "Al kunnen we nog stappen zetten."