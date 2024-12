KRC Genk-coach Thorsten Fink haalt de loftrompet boven voor een van zijn spelers: "Hij gaat een heel mooie carrière tegemoet"

KRC Genk heeft zondagnamiddag een knappe 2-0 overwinning geboekt tegen Anderlecht. Konstantinos Karetsas scoorde overigens zijn eerste doelpunt voor de A-ploeg.

KRC Genk speelde een heel goede wedstrijd afgelopen weekend tegen Anderlecht. Een knappe prestatie van de hele ploeg, maar achteraf ging er toch iets meer aandacht naar één bepaalde speler.

Konstantinos Karetsas, die pas 17 is geworden, scoorde zijn eerste doelpunt voor de A-ploeg van KRC Genk. Coach Thorsten Fink had mooie woorden voor zijn middenvelder.

"Proficiat aan Kos, zijn eerste goal in de Jupiler Pro League. Hij blijft goed werken. Ik heb enkele veranderingen doorgevoerd en dat heeft goed uitgedraaid, het was de juiste beslissing", verwijst hij naar het feit dat hij Hrosovsky op de bank liet starten.



"Hij moet nog veel leren. Iedereen heeft ervaring nodig, maar hij is een topspeler", gaat hij verder. "Als hij bescheiden blijft, gaat hij een goede carrière tegemoet."

Op technisch vlak steekt Karetsas er nu al bovenuit, maar in de duels kan het zeker nog beter. "Hij is technisch heel goed, maar hij moet nog wat sterker worden, al is dat heel normaal gezien zijn leeftijd", besluit Fink.