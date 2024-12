Sheffield United is officieel verkocht! Wat betekent dit voor Beerschot?

918

Sheffield United is niet langer in handen van United World. De Amerikaanse groep COH Sports heeft de club overgenomen van Prins Abdullah Bin Mosaad. Hierdoor wordt Beerschot de belangrijkste Europese club in het portfolio van United World.

Na een periode van onderhandelingen tussen United World en COH Sports kwam begin december de goedkeuring van de English Football League. Nu de deal afgerond is bevindt de club zich volledig in Amerikaanse handen. Met het vertrek van Sheffield United uit de portefeuille is Beerschot plots de belangrijkste Europese vertegenwoordiger in de United World Group. De holding bezit ook nog Al Hilal United (Verenigde Arabische Emiraten) en Kerala United (India). In de Britse media wordt de verkoopprijs geschat op ongeveer 100 miljoen pond, wat neerkomt op 120 miljoen euro. Deze kapitaalwinst kan mogelijk worden gebruikt om Beerschot financieel te ondersteunen. Einde van de financiële zorgen? Voor Beerschot kan de extra financiële ademruimte van cruciaal belang zijn. Het team heeft zich goed staande gehouden met een beperkt budget, maar extra investeringen in spelers en infrastructuur zouden de club helpen voor meer stabiliteit. Met het vertrek van Sheffield United lijkt Beerschot een unieke kans te hebben om een prominentere plaats in te nemen binnen de strategie van United World. Voorlopig blijft het echter afwachten of de Kielse Ratten hiervan kunnen profiteren.