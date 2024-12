Ziet Vincent Kompany toptalent vertrekken? Goudhaantje van Bayern München schept duidelijkheid over zijn toekomst

Vincent Kompany is goed op dreef bij Bayern München. De Belgische coach hoopt dat zijn goudhaantje Jamal Musiala de club niet snel zal verlaten.

Onder Vincent Kompany staat Bayern München momenteel bovenaan in de Bundesliga. Zoals bij elke mercato het geval is, zal Bayern een van de meest bekeken clubs zijn. Niet alleen wat betreft mogelijke aanwinsten, maar ook op vlak van vertrekkers.

Er doen een aantal geruchten de ronde over de toekomst van de 21-jarige Jamal Musiala. Musiala's contract loopt over anderhalf jaar af en naar verluidt zijn een aantal Premier League-clubs in hem geïnteresseerd.

Maar fans en bestuurders kunnen er zeker van zijn dat een vertrek niet aanstaande is. Hij legde onlangs in een interview met Bild uit dat hij van plan is om bij Bayern te blijven.

"Voor mij is het essentieel dat ik me op mijn gemak voel, dat ik het naar mijn zin heb op het veld, dat ik in een competitief team speel en dat ik kans maak in de Champions League. En op dit moment is dat allemaal mogelijk in München."

"Ik wil mijn stempel drukken op een tijdperk bij Bayern München. Als ik mijn contract verleng, is dat mijn ambitie en mijn doel. Maar ik weet dat je daar hard voor moet werken: overwinningen, titels, grote trofeeën. Dat is hoe je dat soort erkenning verdient, en dat is wat ik wil bereiken met deze club", besluit Musiala.