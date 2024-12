Deze revelatie van Dender heeft wel erg grote ambities: "Die kleuren dragen, dat is mijn ultieme droom"

Promovendus Dender doet het uitstekend in de Jupiler Pro League. De club staat op een veilige negende plaats met vier punten voorsprong op de dertiende. Een belangrijke rol in het succes van het team wordt verwezenlijkt door Fabio Ferraro.

De 22-jarige vleugelverdediger heeft een uitstekende heenronde achter de rug en wil zijn sterke vorm ook na nieuwjaar doorzetten. "Het draait allemaal om een goede organisatie. Als we op voorsprong komen, zijn we moeilijk te verslaan, zoals we bewezen hebben tegen Kortrijk, Westerlo en Charleroi", vertelt Ferraro in Het Nieuwsblad.

Ferraro, die eerder als spits en flankaanvaller speelde bij de Belgische jeugdinternationale teams, speelt dit seizoen als linkerwingback bij Dender. "Op die positie moet ik wel bijdragen aan de statistieken", zegt Ferraro.

"De coach heeft me daar aangesproken. Ook op het middenveld voelde ik me goed, vooral tegen Club Brugge en Antwerp." De jonge verdediger, die voor Transfermarkt wordt geschat op 600.000 euro, heeft zijn contract bij Dender verlengd tot 2028.

Grote AC Milan droom

Ferraro had niet verwacht dat hij zulke stappen voorwaarts zou zetten dit seizoen. "De uitdaging is groot, maar het niveau is ook veel hoger. De wedstrijden zijn sneller, en de tegenstanders zijn fysiek sterker."

Toch heeft Ferraro grote ambities. "Mijn eerste doel is het behoud van Dender in de hoogste klasse," zegt hij. "Maar ik ben 22 jaar en wil blijven groeien. Misschien wordt Dender wel het opstapje naar mijn droomclub, AC Milan. Ik wil ooit in het mooiste stadion ter wereld spelen, in de kleuren van Milan. Dat is mijn ultieme droom."