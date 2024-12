Thibaut Courtois snoeihard voor Rode Duivels, en dan heeft hij het niet over Tedesco... "Dat is voor altijd een litteken"

Thibaut Courtois was vrijdag aanwezig bij de Globe Soccer Awards in het Midden-Oosten. Daar won hij de Player Career Award, en sprak hij over de Rode Duivels.

Thibaut Courtois vult zijn prijzenkast aan: hij won vrijdag de Player Career Award op de Globe Soccer Awards. Bij de Rode Duivels kon hij echter geen prijzen pakken, daar had hij het ook nog over.

Hij zette zich naast Cristiano Ronaldo voor een interview. Tegen het einde aan sprak hij nog even over zijn periode bij de Rode Duivels, waar hij voorlopig niet meer voor uitkomt. Hij begon met terug te blikken op het WK 2018 in Rusland.

"De trainer met wie we het meeste succes boekten, Roberto Martínez, is nu de bondscoach van de man naast mij. Met hem hebben we een hele goeie reeks neergezet. Maar helaas liep het op het WK van 2018 mis, in de halve finale tegen Frankrijk op een stilstaande fase", vertelde hij volgens HLN.

"Zover in het toernooi komt het erop aan jouw momenten te grijpen. Dat deden we ook niet op het EK van 2016, toen we verloren van Wales. We hebben in België eigenlijk nooit die winnaarscultuur gehad, zoals je die wel hebt bij grote clubs zoals Real Madrid. Maar dat aspect heb je wel nodig om ver te raken op EK’s of WK’s", gaat hij verder.

De doelman hekelt het gebrek aan winnaarsmentaliteit dus in België. "Het is om diezelfde reden ook niet altijd gemakkelijk om af te zakken naar de nationale ploeg. Want je komt van een club die steeds wil winnen, naar een omgeving waar die mentaliteit er niet altijd is. Waar je niet altijd voelt dat er meer mogelijk is. We pakten met andere woorden ons moment niet. Dat is voor altijd een litteken."