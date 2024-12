Ver weg van zijn familie: nieuwe coach vierde eenzame Kerst, maar Cercle zorgde wel voor een speciale verrassing

Ferdinand Feldhofer, de nieuwe Oostenrijkse coach van Cercle Brugge, vierde zijn eerste Kerst in Brugge helemaal alleen. Ondanks de situatie weet Feldhofer zich positief te houden. "Ik heb er het beste van gemaakt."

De nieuwe trainer van Cercle Brugge verblijft sinds twee weken op een hotel in de stad, ver van zijn familie in Oostenrijk. "Mijn familie was hier tot maandag, maar moesten helaas weer terug naar huis. We hebben een hond en katten thuis die zorg nodig hebben", vertelt de coach in Het Nieuwsblad.

Hoewel het kerstgevoel dit jaar een beetje ontbreekt, zorgde het Cercle Brugge-personeel voor een gezellige sfeer. "We deden maandag na de training een teamactiviteit met darts, golf en een etentje", zegt Feldhofer.

De stad in

Dinsdagavond besloot Feldhofer de stad in te trekken en een restaurant te boeken. Tot zijn verbazing was hij niet de enige die alleen zat. "Ik was verrast door hoeveel mensen er zoals ik waren. Toch heb ik er het beste van gemaakt. Het eten was goed en er was een leuke sfeer in de stad."

Ondanks de eenzaamheid, blijft Feldhofer positief. Zijn werk bij Cercle Brugge is voor hem prioriteit, maar hij hoopt snel weer zijn familie te kunnen verwelkomen. "Er is veel werk te doen, maar ik ben hier om Cercle Brugge te helpen. Het is belangrijk om nu door te zetten en verder te bouwen", besluit de Oostenrijker.

De overgang naar Cercle Brugge bleek een goede zet, want de ploeg onder Feldhofer heeft tot nu toe goed gepresteerd. In de Conference League pakte de ploeg 6 op 6 en in de Jupiler Pro League haalden ze 4 op 6 punten.