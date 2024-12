'KAA Gent hakt knoop door en neemt afscheid van ervaren speler'

Het zou wel eens een interessante transferperiode kunnen worden voor KAA Gent. Zowel vooraan als achteraan kunnen ze namelijk wel een aantal versterkingen gebruiken. Maar ook uitgaand mag er wel wat gebeuren. Van één speler wordt al zeker afscheid genomen.

De afgelopen maanden waren het lastige maanden voor Daniel Schmidt. Anderhalf jaar geleden dacht de Japanse doelman eraan om Sint-Truiden via de voordeur te verlaten om te tekenen bij Metz, toen in de Ligue 1.

Uitgaande deal

Maar de transfer stortte op het laatste moment in. Schmidt moest op Stayen blijven en raakte uiteindelijk zijn baan als eerste doelman kwijt. Tijdens de wintertransferperiode kwam hij gratis naar La Gantoise.

Bij de Buffalo's is hij er in de loop van de tijd nooit in geslaagd om voorbij Davy Roef te komen (slechts één start in de competitie dit seizoen).

Weinig vooruitzichten in Gent

De Japanse media en meer specifiek Hochi beweert nu dat hij naar 'huis' zal terugkeren om te tekenen voor Nagoya Grampus. Schmidt staat nog tot juni 2027 onder contract bij Gent, maar een akkoord zou dichtbij zijn.

Hij zou deze winter naar eigen land moeten terugkeren met de ambitie om deel te nemen aan het WK van 2026, nadat hij sinds het WK van Qatar niet meer geselecteerd werd voor de nationale ploeg. Daniel Schmidt zal uiteindelijk vijf jaar in België zijn gebleven, met 120 Pro League-duels op zijn naam.