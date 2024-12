Manchester City zet vol in op topper van Barcelona om crisis te keren, Arsenal en Manchester United liggen op vinkenslag

Volgens Engelse media is de manager van de Spaanse international Dani Olmo momenteel in Manchester. Dit voedt de speculaties dat Manchester City, Manchester United en Arsenal interesse hebben in de aanvallende middenvelder.

Olmo zou in januari een vrije speler kunnen worden, wat hem een aantrekkelijke optie maakt voor topclubs in de Premier League. Olmo maakte afgelopen zomer nog de overstap van RB Leipzig naar Barcelona voor 60 miljoen euro, maar zijn komst verliep niet zonder problemen. Door de precaire financiële situatie van de club kon hij aanvankelijk niet geregistreerd worden voor La Liga. Dankzij een regeling waarbij 80% van het salaris van een langdurig geblesseerde speler kon worden hergebruikt, werd Olmo alsnog als vervanger van Andreas Christensen ingeschreven. Deze regeling loopt echter af op 31 december, waardoor Barcelona mogelijk gedwongen wordt de speler te laten gaan. Manchester City en Manchester United hebben dringend behoefte aan aanvallende versterking na de teleurstellende resultaten van de afgelopen maanden. Pep Guardiola zou Olmo graag toevoegen aan zijn selectie om meer creativiteit in de aanval te brengen. Ook Ruben Amorim is op zoek naar een kwaliteitsinjectie voor United, dat worstelt met een gebrek aan consistentie in de Premier League. Arsenal voegt zich eveneens bij de rij geïnteresseerden. Manager Mikel Arteta is naar verluidt een groot fan van Olmo en moet bovendien het tijdelijke verlies van Bukayo Saka, die tot eind februari uitgeschakeld is met een hamstringblessure, opvangen. De veelzijdigheid van Olmo maakt hem een ideale kandidaat om de aanvalslinie van de Gunners te versterken. FC Barcelona wil op zijn beurt graag voldoen aan de financiële eisen van La Liga om Olmo langer vast te leggen. De speler zelf heeft recent nog aangegeven graag bij Barça te blijven, wat betekent dat een transfer zeker geen voldongen feit is. Toch lijkt een overstap naar de Premier League een reële optie, mocht de financiële situatie van Barcelona geen oplossing bieden.