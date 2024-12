Korte winterstop zorgt voor gemengde reacties: "Liever dat hij kort is, want..."

De winterstop is dit seizoen weer bijzonder kort. Heel wat spelers en coaches lieten zich uit over dit onderwerp.

De winterstop is begonnen ondertussen. Veel vakantie krijgen de spelers dit jaar wel niet. Bovendien is de Jupiler Pro League is de eerste competitie die start en de laatste die eindigt.

Veel coaches en spelers hebben al heel duidelijk laten verstaan dat de winterbreak dit jaar veel te kort is. De Genk-spelers krijgen deze winter bijvoorbeeld slechts vijf dagen verlof, want op 7 januari volgt de bekermatch tegen STVV alweer. Voor heel wat spelers is dat te kort om even naar hun thuisland te reizen.

Zakaria El Ouahdi blijft in ieder geval gewoon in België. "Chill, ik ga gewoon met de familie genieten. Wat rust nemen maar voor de rest niets speciaals. Even wat minder focus op voetbal", vertelde hij.

"Het is héél kort inderdaad", gaat hij verder. De flankverdediger bekijkt het op zijn eigen manier, en is niet per se erg kritisch tegenover de korte break. "Maar liever dat hij kort is, want we zitten nog in de Beker. Anders kregen we een paar dagen extra, maar ik heb liever dat we dan verder zitten in de beker en wat vroeger weer op het veld staan."

Spits Tolu liet verstaan dat hij de break ook niet lang genoeg vindt. Toptalent Konstantinos Karetsas zal even gaan genieten in Oostenrijk. "Ik ben wel blij dat het winterstop is... even rust. Het is al zwaar geweest, dit is ook nog maar mijn eerste echte jaar op het hoogste niveau. Tijdens de examens was het bijvoorbeeld heel zwaar. Ik ga naar Oostenrijk nu. Niet skiën, gewoon wat van de natuur genieten en rusten."