William Dutoit doet voor het eerst zijn verhaal over wantoestanden bij Deinze: "Dat document veranderde alles, toen waren we er klaar mee"

Het jaar 2024 werd voor KMSK Deinze een rampjaar, met als dieptepunt het faillissement op 11 december. De club werd het slachtoffer van mismanagement en dubieuze buitenlandse investeerders. William Dutoit, doelman van Deinze, kijkt met pijn en woede terug op de gebeurtenissen.

Volgens Dutoit begonnen de problemen al in de zomer. “Er waren geruchten dat ACA Football Partners zich zou terugtrekken, maar de bestuurders verzekerden ons dat er niets aan de hand was." Twee dagen na het sluiten van de transfermarkt bleek het tegenovergestelde waar. ACA stapte uit de club, en spelers zoals Dutoit voelden zich belogen en bedrogen. "Ze hielden ons gewoon voor idioten", zegt de doelman in Het Nieuwsblad.

De financiële problemen zorgden al snel voor chaos binnen de club. Lonen werden niet uitbetaald, auto’s en tankkaarten werden ingetrokken, en zelfs het ontbijt op de club werd geschrapt.

Begin november bereikten de problemen een dieptepunt. De spelers ontvingen geen loon meer en besloten uiteindelijk om niet meer te komen opdagen voor trainingen en wedstrijden. "We hadden een document waarin stond dat we juridisch niets te vrezen hadden als we niet meer speelden”, zegt Dutoit. "Toen het bestuur ook die laatste beloften niet nakwam, waren we er klaar mee."

Voor Dutoit overheerst vooral woede over hoe de spelers behandeld werden. "Ze hadden totaal geen respect voor ons als mensen of als professionals.”

Einde carrièrre?

Hoewel zijn tijd bij Deinze eindigde in een nachtmerrie, weigert Dutoit om te stoppen met voetballen. "Ik ben 36, maar ik voel me nog fit en ik wil blijven spelen. Mijn kinderen steunen me en zeggen dat ik moet blijven doorgaan. Dit is niet hoe ik mijn carrière wil afsluiten."