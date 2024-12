🎥 Met een cocktail in de hand: voormalige Anderlecht-speler kiest voor nieuw exotisch avontuur

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Yannick Bolasie kiest voor een nieuw avontuur in Brazilië. De voormalige speler van Anderlecht trekt naar Cruzeiro.

Yannick Bolasie heeft een enorm rijkgevulde carrière, die begon in 2006. De winger maakte eerst zijn opwachting bij Engelse clubs in de lagere divisies, voordat hij werd uitgeleend aan Everton en vervolgens aan Aston Villa.

In januari 2019 werd de Congolees gehuurd door Anderlecht, waar hij in 17 optredens zes doelpunten maakte en drie assists gaf. Een half jaar later keerde hij terug naar Everton.

Bolasie stond weer aan de kant bij de Engelse club na nog een uitleenperiode bij Sporting CP en daarna Middlesbrough. In de zomer van 2021 trok hij transfervrij naar Rizespor in Turkije, waar hij tot 2023 bleef.

Daarna volgde zijn laatste avontuur bij in Engeland bij Swansea, voordat hij naar Brazilië en Criciúma Esporte Clube verhuisde, een van de meest bescheiden ploegen in de hoogste afdeling daar.

Na een goed seizoen, met acht doelpunten en vier assists in 34 wedstrijden, was het dit keer een van de grootste clubs van het land, Cruzeiro, die zijn diensten transfervrij overneemt. Bolasie tekende voor een jaar en werd voorgesteld met een cocktail in de hand.