Een triest einde na het gefluit in het Lotto Park? 'Anderlecht-speler denkt aan winters vertrek'

Mathias 'Zanka' Jorgensen zou deze winter RSC Anderlecht kunnen verlaten. De Deen, die afgelopen zomer is aangekomen, heeft nooit het gewenste niveau bereikt.

Toen Zanka aankwam, zette hij een recente traditie voort bij Anderlecht: die van bekende Deense spelers van het duo Fredberg-Riemer. Maar tot nu toe kon men hen niet verwijten dat ze overwegend succesvol waren.

Na successen als Dolberg, Dreyer en Schmeichel, en rekening houdend met het feit dat Delaney niet zo succesvol was als gehoopt vanwege blessures, is Zanka echter de eerste grote Deense flop geworden bij RSCA - Mads Kikkenborg speelde niet genoeg om als zodanig te worden gekwalificeerd. Het is simpel: sinds zijn komst heeft de centrale verdediger geen enkele topwedstrijd gespeeld... en heeft hij veel fouten gemaakt.

Zijn rampzalige wedstrijd van zondag tegen Dender was de druppel die de emmer deed overlopen in het Lotto Park. Al moeite hebbend tegen de andere promovendus, Beerschot, faalde Zanka opnieuw in de laatste wedstrijd van het jaar, waarbij hij een slechte terugspeelbal weggaf die leidde tot de 2-2. Het publiek joelde hem uit bij elke balcontact.

De malaise is duidelijk, ondanks de publieke steun van zijn teamgenoten en coach. En volgens Le Soir, heeft Jorgensen er genoeg van. Hij was bij RSCA was gekomen om zichzelf weer op te bouwen en om met zijn vrienden Fredberg en Riemer te werken. Maar nu heeft hij moeite met zijn situatie.

Men weet dat Anderlecht op zoek is naar een centrale verdediger, maar Olivier Renard zal hoogstwaarschijnlijk iemand moeten vinden die direct in het team kan passen wanneer dat nodig is. Als Zanka vertrekt, zal Jan Vertonghen niet meteen in staat zijn om op drie fronten te spelen - en Hubert heeft tot nu toe nog geen groot vertrouwen getoond in Amando Lapage.

Le Soir spreekt over een mogelijke terugkeer van Zanka naar Denemarken al deze winter. Maar dit zou waarschijnlijk pas in de tweede helft van de transferperiode worden afgerond, wanneer er een vervanger voor hem is gevonden.