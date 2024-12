Philippe Clement staat zwaar onder druk bij Rangers en laat zich uit over eventueel ontslag

Het gaat dit seizoen echt niet goed met Glasgow Rangers. De club van Philippe Clement kon alweer niet winnen...

Philippe Clement doet het niet meer zo goed met zijn Rangers. Eerder op de week verloor de Schotse topclub al van St. Mirren met 2-1.

Zondagavond kwam Rangers opnieuw in actie, dit keer tegen Motherwell. De troepen van Clement kwamen 2-0 achter, maar haalden de achterstand nog in waardoor er 2-2 gelijk werd gespeeld.

70% balbezit voor Rangers en 15 schoten meer, maar de punten werden gedeeld. En daardoor loopt Celtic steeds meer uit. Rangers staat 2e met 36 punten, Celtic 1e met 50 punten...

Donderdag 2 januari volgt de derby tegen Celtic, die moet gewonnen worden. Een ontslag lijkt al bijna onvermijdelijk als er opnieuw punten worden verloren tegen de rivaal. Clement vreest echter nog niet voor zijn job.

"Ik maak me geen zorgen. We wisten namelijk voor het seizoen dat het niet eenvoudig ging zijn. Het bestuur gelooft nog steeds in mij. Denk je dat we vandaag met een andere manager geen defensieve fouten hadden gemaakt? We schieten gewoon te vaak in onze eigen voet", vertelde hij volgens HLN.