Vincent Kompany oogst lof van clublegende bij Bayern München: "Dat ontbrak nog voor zijn komst"

Bayern München brengt de feestdagen door als leider in de Bundesliga en heeft een goede uitgangspositie in de Champions League. Een veelbelovende eerste seizoenshelft voor Vincent Kompany.

Niet alles is perfect voor het Bayern van Vincent Kompany. De club heeft een aantal tegenslagen gehad. Met name in de Duitse beker, waar de Rekordmeister werd uitgeschakeld door Bayer Leverkusen, maar ook in Europa, waar Bayern momenteel net buiten de top 8 staat.

Maar alles bij elkaar genomen is Bayern München na een onacceptabel off-season nu toch weer verdiend leider in de Bundesliga en doet Kompany het, in zijn eerste ervaring aan de absolute top als coach, het goed. Philipp Lahm, een clublegende pur sang, is overtuigd van zijn werk.

"Ze zijn beter geworden. Wat Kompany naar Bayern heeft gebracht, is duidelijkheid. Kim en Upamecano zijn de vaste centrale verdedigers en spelen regelmatig. Dat geeft ze het zelfvertrouwen dat ze in het verleden misten", vertelde de voormalige verdediger aan het dagblad Kicker.

"Zonder duidelijkheid, geen verdediging, kan geen team zekerheid hebben. Dat ontbrak vóór Kompany", zei Lahm, die tussen 2002 en 2017 517 wedstrijden voor Bayern München speelde. "Voor hen staat een ruggengraat van Kimmich, Musiala en Kane, en vier zeer getalenteerde vleugelspelers."

Philipp Lahm geeft echter toe dat er nog werk aan de winkel is als Bayern de machine wil worden die het in zijn tijd bijna altijd was. "Ze zijn nog steeds niet zo solide als we soms hebben gezien. Er is nog veel werk aan de winkel", geeft hij toe.