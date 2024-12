"Hij zal niet lang meer bij Club Brugge blijven": toptransfer in de maak voor sterkhouder?

Het is eindejaar, een ideaal moment om terug te blikken op het voorbije jaar. Dat doen we ook massaal in het voetbal.

De laatste wedstrijden van 2024 in de Jupiler Pro League werden vorige week afgewerkt. Ook analist Alexandre Teklak ging op zoek naar de beste voetballers van het eerste deel van het seizoen. Een speler die hem enorm charmeert is Joël Ordonez van Club Brugge, zo vertelt Teklak aan La Dernière Heure. Hij kwam binnen als een ruwe diamant, maar heeft nog enorm veel potentieel. “Fysiek is hij zo sterk dat hij zijn kleine foutjes goedmaakt”, klinkt het. “Hij is niet altijd goed uitgelijnd, hij maakt vermijdbare fouten, maar hij is zich ook bewust van zijn sterke punten. En die zijn er genoeg.” Dat hij er in de belangrijke matchen staat voor blauwzwart is ondertussen al meer dan duidelijk geworden. En zo geeft de youngster ook zijn visitekaartje af. De interesse uit het buitenland is gigantisch groot en zal in de maand januari alleen maar heel concreet worden. Een toptransfer zit er zeker aan te komen. “Hij zal niet lang meer bij Club Brugge blijven”, is Teklak overtuigd. Ordonez is amper 20 jaar oud. De verdediger uit Ecuador ligt nog tot midden 2028 onder contract bij Club Brugge. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde op 18 miljoen euro.