Is de kans gaan vliegen of kan het toch nog? KV Mechelen laat van zich horen over de ambities voor Champions' Play-offs

Zal het dan ook dit seizoen 'net niet' worden? KV Mechelen en ambities voor de Champions' Play-offs, het is voorlopig een pijnlijk verhaal.

Hoe vaak is KV Mechelen al niet in de buurt van Play-off 1 gekomen, zonder die uiteindelijk te halen? Dit seizoen leek het anders te worden. Een paar maanden geleden scoorde Malinwa nog met de ogen dicht. De ploeg van Besnik Hasi stond niet enkel in de top zes, maar stond vrij comfortabel in de top zes, op een mooie vierde plaats. Concurrenten als Union vonden dan weer veel moeilijker de weg naar doel.

Ondertussen is het tij gekeerd en is de Mechelse machine beginnen sputteren. De concurrentie liet ook nog wel wat punten liggen, maar week na week voelde KVM de tegenstanders meer in de nek hijgen. Na 20 speeldagen staat KV weer op een vertrouwde achtste plaats, met evenveel punten als Charleroi en Dender en drie eenheden minder dan Gent, de nummer 6 in de rangschikking.

Kloof met Gent nog overbrugbaar

Op het eerste zicht hoeven ze in Mechelen nog niet te panikeren. Een kloof van drie punten is uiteraard nog overbrugbaar. "Ja, maar de rest komt ook wel dichterbij", beseft Geoffry Hairemans. "Het is aan ons om zo snel mogelijk nog eens de drie punten te pakken." Het liefst gebeurt dat op 12 januari uit bij Cercle Brugge. Loopt het dan mis, dan moet er misschien meer naar beneden gekeken worden.

Daar heeft Hairemans helemaal geen zin in. Wanneer hij de vraag krijgt of het nog steeds de ambitie is om voor een plekje in de Champions' Play-offs te strijden, is de creatieve middenvelder duidelijk. "Jawel, jawel. Ik denk dat we zo hoog mogelijk moeten ambiëren. We hebben een heel goede kern. Zelfs met al die blessures kunnen we nog altijd een deftige ploeg opstellen."

KV Mechelen gaat nog voor de top zes

Duimen maar dat die blessures de ploeg niet blijven parten spelen. "We gaan zeker nog voor die top zes", verzekert Hairemans.