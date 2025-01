Lof voor Zulte Waregem, maar: "Vandenbroeck heeft dat echt wel verkeerd aangepakt"

Zulte Waregem is de fiere leider in de Challenger Pro League. De ploeg heeft vier punten voorsprong op La Louvière.

Het ziet er voorlopig heel erg goed uit voor Zulte Waregem in de tweede klasse. De terugkeer naar de Jupiler Pro League na één seizoen lukte vorig jaar niet, dus wordt er een nieuwe poging gedaan.

Karl Vannieuwkerke ziet het wel goed komen, zeker met de ruime voorsprong op RWDM ook. Al zal de promotie van Essevee ook gepaard gaan met de degradatie van een andere West-Vlaamse club, vermoedt het sportanker.

“Dan geef ik Cercle toch meer kans om zich te redden dan Kortrijk. Zulte Waregem zie ik wel weer promoveren, maar of ze ook kampioen kunnen worden… Dat zal afhangen van hoe lang La Louvière blijft aanklampen.”

Dat Essevee in eerste klasse thuishoort is een feit voor Vannieuwkerke. “De eigenaars zijn nog puur Belgisch en dat is mooi.” Bovendien heeft de club ook een mooie aanhang. Sven Vandenbroeck levert er prima werk en is de juiste man, al is er ook een puntje van kritiek.

“Alleen ging hij wel de mist in bij die huldiging van Jelle Vossen. Je kan het toch niet maken om zoiets te doen met iemand zoals Jelle? En al zeker niet als je weet dat Hans Vanaken op bezoek komt. Dat is echt wel verkeerd aangepakt. Ik had dat toch anders gedaan.”