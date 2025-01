Nog niet met pensioen: Laurent Depoitre krijgt een verrassend aanbod

Laurent Depoitre heeft de moed nog niet opgegeven en heeft zijn voetbalschoenen nog niet weggeborgen. De voormalige aanvaller van KAA Gent heeft zojuist een aanbieding ontvangen uit een bijzondere hoek.

Na meer dan 200 Jupiler Pro League-wedstrijden en 253 wedstrijden in alle competities voor KAA Gent, is Laurent Depoitre sinds het einde van vorig seizoen transfervrij.

Hoewel hij nog geen nieuwe club heeft gevonden, heeft de 36-jarige aanvaller zijn voetbalschoenen nog niet aan de wilgen gehangen... zelfs nadat de Pro League in september twijfel zaaide door hem te nomineren voor de Hall of Fame van KAA Gent, normaal gereserveerd voor gepensioneerde spelers.

Kort daarna reageerde Depoitre in interviews, waarbij hij verklaarde dat hij nog .niet met pensioen was gegaan en op zoek was naar een nieuwe uitdaging. "In het begin had ik geen zin om af te dalen naar een lagere divisie, maar ik sluit geen enkele deur", klonk het toen.

Een aanbod voor Laurent Depoitre

Een nieuwe uitdaging is hem aan het einde van dit jaar voorgelegd. Volgens Het Belang van Limburg zou Eendracht Aalst Lede, voorheen SC Eendracht Aalst, een van zijn voormalige clubs, hem hebben benaderd voor een laatste opdracht.

Volgens dezelfde bron is de Nederlandstalige derdeklasser echter niet overtuigd om zijn komst te bevestigen, ondanks dat Depoitre als prioriteit wordt beschouwd, aangezien Laurent Depoitre nog graag een laatste keer in een hogere competitie zou spelen.