'Probleem voor Kompany? Knoop rond miljoenentransfer lijkt te zijn doorgehakt'

Sinds zijn komst vanuit Manchester City heeft Leroy Sané nog niet volledig overtuigd in het shirt van Bayern München. Hij heeft nog maar een paar maanden de tijd om dat te doen, anders wordt dit het laatste seizoen van de Duitse international in Beieren.

Vincent Kompany kwam deze zomer aan na het slechtste seizoen uit de recente geschiedenis van de club en dus had een duidelijke missie bij zijn aantreden bij Bayern München: opnieuw winnen en gaan voor de titel.

Hoewel de club al is uitgeschakeld in de Duitse beker leiden ze in de Bundesliga op het moment van het ingaan van het nieuwe jaar, én ze zijn nog steeds in de race om in de top-8 van de League Phase te eindigen in de Champions League.

Het was een eerste helft van het seizoen die zeker niet perfect is geweest voor Kompany, maar die veel goeds weet te voorspellen voor de toekomst. Zeker gezien het feit dat de legendes van de Rekordmeister unaniem zijn en het werk van Vince the Prince aan het hoofd van de club waarderen.

Leroy Sané zal waarschijnlijk gratis vertrekken bij Bayern aan het eind van het seizoen

En ook al neemt hij niet de uiteindelijke beslissingen, toch heeft de Belgische trainer ook wat in de pap te brokkelen wat betreft de transferzaken van de club. En op dat vlak zal Kompany een belangrijke beslissing moeten nemen in de komende weken.

Het contract van Leroy Sané, die overkwam van Manchester City, loopt namelijk af aan het einde van het seizoen. Volgens Bild zijn zijn prestaties niet overtuigend genoeg voor het bestuur van Bayern om hem een nieuw contract aan te bieden.

De Duitse krant verduidelijkt dat de international nog zes maanden heeft om zich te bewijzen, anders kan hij gratis vertrekken aan het einde van het seizoen. In alle competities heeft Sané meegespeeld in 19 wedstrijden sinds het begin van het seizoen, met vijf doelpunten en een assist tot gevolg.