🎥 Speelt Mertens binnenkort voor Anderlecht? Filmpje toont alvast de liefde voor paars-wit

Dries Mertens speelde voor de jeugdteams van RSC Anderlecht van 1998 tot 2003, toen hij nog erg jong was. De club heeft hem niet behouden, maar hij koestert geen wrok.

Gezien de fenomenale prestaties van Dries Mertens bij Galatasaray, en zijn uitspraken waarin hij vaak ideeën over een terugkeer naar België afsloeg, hoeven de supporters van RSC Anderlecht niet echt te dromen. De voormalige Rode Duivel zal waarschijnlijk niet snel terugkeren naar de club, waar hij van 1998 tot 2003 de kleuren van het jeugdteam droeg.

Maar misschien zal er ooit wel een Mertens voor Anderlecht spelen, al zal men nog even geduld moeten hebben. Ciro Mertens, de zoon van Dries, is pas twee jaar oud... en werd onlangs gefilmd terwijl hij het embleem van zijn RSCA-shirt kuste.

In een recent opgedoken video is te zien hoe de zoon van Mertens vol trots het logo van RSC Anderlecht kust, een gebaar dat de liefde voor de club waar zijn vader ooit zijn voetbaldromen begon, onderstreept. De video werd snel gedeeld op sociale media.

Op die leeftijd is het duidelijk dat Ciro dat van iemand heeft, en er is weinig twijfel dat Dries Mertens degene is die paars-wit in de aderen van zijn zoon heeft gestopt. Dat zal de supporters van RSC Anderlecht zeker plezieren.

Men kan zich ook voorstellen dat tussen Mertens en zijn teamgenoot bij Galatasaray, Michy Batshuayi, een Rouches-fan in hart en nieren, er flink wat plaagstoten worden uitgewisseld op de dagen van de Clasico. En wat betreft Ciro Mertens, als hij op een dag een voetballer wordt en voor een rivaal speelt... dan zal er zeker iemand zijn die hem deze video laat zien, al zal hij zich dat natuurlijk niet herinneren!