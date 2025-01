2025 begint slecht op Sclessin: Standard is al dubbel gestraft door de Belgische voetbalbond

Standard heeft een boete gekregen van de Belgische voetbalbond. De Rouches betreuren de twee incidenten die zich hebben voorgedaan tegen OH Leuven, die ook de oorzaak waren.

Een maand geleden brachten de supporters van Standard de wedstrijd tegen Leuven nog meer tot leven met rookbommen en Bengaals vuur in het stadion. Incidenten die steeds minder in de smaak vallen bij de KBVB, dat een beleid van nultolerantie hanteert op dit gebied.

Belga meldt dat het Disciplinair Comité voor het Professioneel Voetbal de club een boete van 1000 euro heeft opgelegd. Een bedrag dat hoger had kunnen zijn: het feit dat dit geen invloed had op het verloop van de wedstrijd speelde in het voordeel van de Rouches.

Maar dat is niet alles: de rouches krijgen ook een boete van 1500 euro voor het gooien van een aansteker naar Lawrence Visser, de scheidsrechter van de wedstrijd.

Antwerp moest ook verantwoording afleggen

Het machteloze Standard benadrukte dat "de club al vele inspanningen heeft geleverd om de dader te identificeren, maar dat die om diverse redenen nog niet zijn afgerond." De club moet daarom in totaal een boete van 2500 euro betalen, wat 1000 euro minder is dan het oorspronkelijke voorstel.

Ook Antwerp staat in het vizier van de KBVB: tijdens de wedstrijd tegen Club Brugge hadden supporters vuurwerk afgeschoten richting Gustaf Nilsson en de blauw-zwarte supporters. The Great Old moest een actieplan presenteren. Als dit niet wordt nageleefd, is de voorziene straf twee wedstrijden uit zonder supporters, een thuiswedstrijd met een gesloten tribune en een boete van 5000 euro.