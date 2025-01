België grijpt alweer naast toptalent: "Daar twijfel ik zelfs niet over"

Matias Fernandez-Pardo maakte afgelopen seizoen enorm veel indruk bij KAA Gent. Spijtig genoeg zal hij waarschijnlijk nooit een Rode Duivel worden...

Matias Fernandez-Pardo, geboren in Brussel als kind van Italiaanse en Spaanse ouders, heeft altijd kunnen kiezen tussen de drie nationaliteiten. Maar sinds de U15 vertegenwoordigt de jonge aanvaller België.

De 19-jarige draagt dit seizoen het shirt van Lille na vier jaar bij KAA Gent te hebben gespeeld om zijn opleiding af te ronden. Tijdens deze periode maakte hij zijn profdebuut, en op wat voor manier.

Met 10 doelpunten in 28 wedstrijden vorig seizoen begon Fernandez-Pardo zijn carrière op geweldige wijze. Dit seizoen speelt hij steeds vaker een rol in Frankrijk, met 16 wedstrijden tot nu toe, waaronder vijf in de Champions League.

Is een eerste selectie voor de Rode Duivels dan mogelijk? Waarschijnlijk niet. In een interview met het Spaanse medium Marca gaf Matias Fernandez-Pardo namelijk aan dat zijn voorkeur niet bij België ligt.

"Voor wie ik zou willen spelen? Spanje, zonder enige twijfel. Als ze me willen, zal mijn antwoord ook duidelijk zijn. Ik weet dat er veel concurrentie is, maar ik hou van uitdagingen. Als kind had ik de kans om voor België te spelen, maar ik keek altijd naar de wedstrijden van Spanje, zoals de finale in 2012. Mijn hart is altijd Spaans geweest."