"Niet altijd is álles zo ideaal zoals je het voorstelt": Frenkie De Jong praat over teleurstellingen bij FC Barcelona

Frenkie De Jong werd in 2019 gezien als een van de allergrootste talenten van Europa. Vier en half jaar later heeft hij de grote verwachtingen nog niet kunnen inlossen.

Frenkie De Jong maakte in 2019 de overstap van Ajax naar FC Barcelona. Toen werd hij nog gezien als een van de grootste Europese talenten. Er was zo'n 86 miljoen euro gemoeid met zijn transfer.

Sinds zijn komst, kon Barça nog maar drie prijzen winnen. In een interview met VI is de Nederlander duidelijk over zijn verwachtingen.

"Ik moet toegeven dat toen ik hier tekende, ik me niet had voorgesteld om na vier jaar slechts één La Liga, één Copa del Rey en één Spaanse SuperCup te winnen", opent hij. "Ik had minstens het dubbele verwacht, dus dat stelt me teleur. Er gebeuren dingen onderweg die je niet kunt voorspellen..."

Veel fans lijken hem ook liever kwijt dan rijk te zijn. Bovendien verdient De Jong ook enorm veel geld, net nu Barcelona het op financieel vlak ook niet al te makkelijk heeft. "Mensen denken dat ik voor altijd bij Barcelona wil blijven omdat het leven buiten het voetbal hier zo goed is", gaat hij verder.

"En het is goed, maar het is nog steeds minder belangrijk dan wat er op het veld gebeurt. Als ik het gevoel zou hebben dat ik niet genoeg kan bijdragen, of als het team niet kan concurreren, dan zou ik weg zijn."

"Barça was en is mijn droomclub. Als kleine jongen wilde ik hier al graag spelen. Nog steeds geniet ik van elke dag bij deze club, maar net als in het echte leven is niet altijd álles zo ideaal zoals je het voorstelt. Ze zeggen toch niet voor niets dat je je helden nooit moet ontmoeten?", besluit De Jong.