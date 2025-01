Speler van SK Beveren laat voetbalharten smelten en breekt record voor speciale kerstactie

De veiling van de Pro League werd afgesloten met een verrassend hoog bedrag voor het shirt van Lennart Mertens. Het truitje van de speler van SK Beveren, werd voor maar liefst 6.610 euro geveild, wat het duurste shirt ooit in de zestien edities van de kerstactie maakte.

De top drie werd verder aangevuld door Hans Vanaken, wiens shirt 4.808 euro opbracht. Toby Alderweireld, die aan zijn laatste seizoen bezig is zag zijn shirt voor 4.540 euro verkocht worden.

Naast deze opvallende shirts werden ook de truitjes van andere bekende spelers zoals Kasper Dolberg, Luka Vušković, Jan Vertonghen en Thorgan Hazard geveild voor respectievelijk 1.614 euro, 1.500 euro, 1.000 euro en 1.000 euro. Ook op clubniveau brachten de shirts van enkele grote Belgische clubs fors wat op. Club Brugge kwam als winnaar uit de bus, met een opbrengst van 14.060 euro.

Het succes van de veiling betekent veel voor Younited Belgium, die kwetsbare jongeren steunt. Dankzij de opbrengst kan de organisatie 2.000 kwetsbare personen en hun families helpen.

Lorin Parys, CEO van de Pro League, reageerde positief op de succesvolle actie. "Het Belgisch voetbal toonde zich opnieuw erg solidair. Dankzij de steun van spelers, clubs, partners en supporters konden we 4.357 biedingen ontvangen voor 846 geveilde items. Met deze opbrengst kunnen we een verschil maken voor vele kwetsbare mensen, en dat is voor ons het allerbelangrijkste."

