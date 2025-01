Straks de absolute top voor Zeno Debast? 'Drie Europese topclubs houden voormalige Anderlecht-speler heel goed in de gaten bij Sporting CP'

Zeno Debast verliet Anderlecht afgelopen zomer om naar Sporting CP te trekken. Paars-wit streek toen 15,5 miljoen euro op voor de Rode Duivel.

In Portugal doet hij het zeker niet slecht. De 21-jarige verdediger stond 10 keer in de basis en mocht vier keer invallen bij zijn nieuwe club.

Als hij 90 minuten speelt, slikt zijn ploeg ook niet veel tegendoelpunten. Ondertussen ziet hij zijn marktwaarde ook constant stijgen, ondertussen is die volgens Transfermarkt al 24 miljoen euro.

Zijn prestaties gaan ook niet onopgemerkt voorbij. Volgens transferexpert Ekrem Konur, zijn scouts van FC Barcelona, Atletico Madrid en Real Madrid de Rode Duivel aan het volgen.

Zeker niets concreet dus, maar als de Rode Duivel zich in de kijker blijft spelen kan er wel eens een mooi Spaans avontuur volgen. Ook zijn ploegmaat en mede-verdediger Ousmane Diomande wordt gevolgd door dezelfde ploegen.

