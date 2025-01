Club Brugge komt plots met heel groot nieuws over Dedryck Boyata

Club Brugge heeft na lange tijd dan toch een oplossing gevonden voor Dedryck Boyata. Zijn contract werd in onderling overleg beëindigd.

Dedryck Boyata bij Club Brugge is nooit een succesverhaal geworden. De centrale verdediger kwam in de zomer van 2022 aan bij blauw-zwart.

Na slechts 26 wedstrijden zit zijn avontuur bij Club er nu weer op, veel later dan de club zelf hoopte. In september zou blauw-zwart een voorstel hebben gedaan om 60% van zijn contract af te betalen, maar dat weigerde hij.

Nu is er dan toch een oplossing gevonden. 'Dedryck Boyata en Club Brugge besloten vandaag hun contract in onderling overleg te beëindigen', klinkt het bij de club.

Boyata was ondanks het feit dat hij niet speelde, een grootverdiener bij Club. In november deed hij nog het boekje open over het feit dat hij zo ver mogelijk van de kern werd weggehouden.