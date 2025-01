Van pechvogel tot publiekslieveling bij Patro Eisden? West-Vlaamse vechtmachine zet zich schrap voor doorbraak!

Patro Eisden Maasmechelen kende een succesvol 2024 en wil die lijn in 2025 doortrekken. Onder leiding van Stijn Stijnen werkt de club gestaag verder aan haar ambities. Ook Benoit Olivier hoopt zijn steentje bij te dragen nadat blessureleed zijn debuut voorlopig in de weg stond.

Benoit Olivier maakte eind september 2024 de overstap van KV Kortrijk naar Patro Eisden. Hoewel er interesse was van onder meer Beerschot, koos hij voor de Limburgse club vanwege de kans om meteen met de A-kern te werken.

Helaas kreeg Olivier kort na zijn transfer te maken met tegenslag. Een gebroken middenvoetsbeentje hield hem maandenlang aan de kant.

"Ik zat drie maanden thuis en dat was natuurlijk niet de start die ik voor ogen had", geeft hij toe in Het Nieuwsblad. Inmiddels is hij hersteld en vastberaden om zich te bewijzen. "Ik heb een achterstand, maar werk keihard om op niveau te komen."

Werken met Stijnen

"Ik heb nog nooit zo veel gelopen als onder hem", zegt Olivier over de aanpak van trainer Stijnen. "Ik verloor al zes kilogram sinds mijn komst. Het is zwaar, maar het werpt vruchten af."

Met de stage in Oostende en een oefenwedstrijd tegen KV Diksmuide Oostende in het vooruitzicht, hoopt Olivier eindelijk zijn eerste minuten voor Patro te maken. "Ik ben helemaal hersteld en klaar om te laten zien wat ik kan. 2025 moet mijn jaar worden."