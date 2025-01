Voetbalwereld rouwt om overlijden van voormalig Rode Duivel en Anderlecht-icoon Gilbert Van Binst

Voormalig Rode Duivel Gilbert 'Gille' Van Binst is overleden op 73-jarige leeftijd. Hij stierf in de nacht van donderdag op vrijdag. Het Anderlecht-icoon leed al even aan de ziekte van Parkinson en dementie.

De voetbalwereld rouwt om het overlijden van Gille Van Binst. Het Laatste Nieuws meldt dat de voormalige Rode Duivel in de nacht van donderdag op vrijdag is overleden. Van Binst werd 73 jaar oud. De verdediger is vooral bekend van zijn periode bij Anderlecht. Daar was hij meer dan 10 seizoenen lang actief. Van 1968 tot 1980 speelde hij bij paars-wit, waar hij in totaal 262 keer in actie kwam. Nadien koos hij even voor een buitenlands avontuur bij het Franse Toulouse FC. Eén seizoen later keerde hij terug naar België, dit keer tekende hij bij Club Brugge. Na twee seizoenen bij blauw-zwart zette hij een punt achter zijn carrière. Tussen 1972 en 1977 speelde hij ook 15 wedstrijden voor de Rode Duivels. Met Anderlecht won hij twee keer de landstitel, vier keer de beker en twee keer de Europacup II.