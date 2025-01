De Bilde zeer kritisch voor Anderlecht-speler: "Te weinig"

4218

RSC Anderlecht beleeft een degelijk seizoen in de Jupiler Pro League. Ze gaan 2025 in op een knappe derde plaats en mogen ook spreken van een prima Europees avontuur. Toch maakt niet iedereen even veel indruk.

Deze winter zal komaf moeten gemaakt worden met een aantal spelers die niet helemaal weten te overtuigen bij paars-wit. Mogelijk komen er ook een aantal inkomende en dus ook uitgaande transfers. Uitgaande transfers? Op die manier wil RSC Anderlecht zich nog beter gaan wapenen met oog op de rest van de competitie, zowel in eigen land als in de Europa League. En de analisten zien dat ook allemaal heel duidelijk. Zo heeft Gilles De Bilde zich bij Radio Radzinski heel duidelijk uitgelaten over Majeed Ashimeru. Die huurden ze eerst van Red Bull Salzburg, alvorens ze overgingen tot een dure aankoop. Wie wil hem ophalen? "Ze hebben iemand met zijn profiel nodig. Maar Ashimeru zelf? Neen, die brengt toch te weinig", aldus De Bilde in zeer duidelijke bewoordingen. En dus moet Ashimeru misschien ook wel verkassen deze winter. Ook in de lente werd al eens gesproken over een mogelijk vertrek van de Ghanese middenvelder, maar er was toen geen overschot aan interesse. En dus kwam het nooit tot een deal rond de speler. Misschien deze winter wel?