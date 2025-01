🎥 Philippe Clement woedend om 'onbegrijpelijke' penaltybeslissing: "Als dit een penalty is..."

Philippe Clement en Rangers speelden zondag 3-3 gelijk tegen Hibernian op speeldag 22 van de Schotse Premiership. Ondanks een 0-2 voorsprong konden ze de zege niet vasthouden. Clement uitte zijn frustratie na de wedstrijd, vooral over de controversiƫle penalty die Hibernian op gelijke hoogte bracht.

Clement noemde de beslissing van scheidsrechter John Beaton om een penalty toe te kennen "onbegrijpelijk". Volgens de Rangers-coach botsten twee spelers op topsnelheid met elkaar.

De coach gaf aan dat hij graag wilde weten waarom Beaton voor de penalty had gekozen, omdat hij het niet begreep. "Ik moet het ook aan mijn spelers kunnen uitleggen. Als dit een penalty is, moeten ze bij elk contact in het strafschopgebied gaan liggen, maar dat is niet hoe ik wil dat voetbal gespeeld wordt", verklaarde Clement.

Ondanks de teleurstelling zag Clement ook positieve aspecten in de prestaties van zijn ploeg. "Er waren veel goede dingen te zien, maar we blijven defensief zoekende", zei de Belg.

Versterking op komst?

Door de vele blessures is de stabiliteit in de verdediging een uitdaging voor Rangers. "We missen veel verdedigers, en dat is nu eenmaal de situatie", voegde Clement eraan toe.

Clement gaf ook aan dat hij hoopt op versterkingen in de wintermercato, vooral vanwege de vele blessures die zijn team teisteren. "Elke manager hoopt op nieuwe spelers, maar zeker ik, met al die gekwetsten. Ik ben niet degene die dat kan regelen", besluit Clement.