📷 Voormalige topschutter van Cercle Brugge geniet volop van nieuwe werkomgeving en deelt passende foto

Kévin Denkey nam afgelopen maand afscheid van Cercle Brugge. De aanvaller koos voor een Amerikaans avontuur bij Cincinnati. Nu duikt er een foto op van zijn gespierde bovenlijf, terwijl hij geniet van de warme temperaturen in de VS.

In een boodschap op sociale media deelde de aanvaller zijn vakantieavonturen, waarbij hij zichtbaar genoot van de tropische temperaturen. Maar die ontspanning zal snel voorbij zijn. Hij heeft nu vakantie tot 11 januari, want dan begint zijn nieuwe avontuur in de MLS.

De Togolees sprak eerder over de drukke weken die achter hem liggen. "Mijn hoofd zat eivol de laatste tijd", gaf hij toe.

Hij was niet alleen druk bezig met zijn overstap naar de Verenigde Staten, maar moest ook zijn spullen regelen voor de verhuis naar Afrika. Zijn persoonlijke bezittingen, waaronder zijn ijsbaden, werden zorgvuldig verzameld en verstuurd naar Togo.

Ondanks zijn vertrek blijft de Togolees Cercle Brugge in zijn hart dragen. Bij zijn afscheid blikte hij terug op de drie mooiste momenten van zijn carrière in Brugge. Het eerste was het seizoen waarin hij samen met zijn team het behoud afdwong. Het tweede moment was de geweldige prestatie van de ploeg die play-off 1 bereikte met Europees voetbal, iets wat niet vaak gebeurt voor Cercle Brugge.

Maar het mooiste moment van allemaal was het behalen van de titel van topschutter. "Dat laatste was het moeilijkste, maar het mooiste van allemaal", zei de aanvaller.