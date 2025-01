Na mislukte periode bij Chelsea, is Hakim Ziyech eindelijk klaar voor zijn revanche in de Premier League?

Vitor Pereira, de coach van Wolverhampton, heeft zijn oog laten vallen op Hakim Ziyech, de Marokkaanse aanvaller van Galatasaray. De gesprekken tussen de twee partijen zouden al aan de gang zijn, en het lijkt erop dat Ziyech deze winter een terugkeer naar de Premier League kan maken.

Hakim Ziyech, die vorig seizoen met Galatasaray kampioen werd in Turkije, komt dit seizoen nauwelijks aan spelen toe. Door blessures speelde hij slechts elf wedstrijden.

Volgens de Turkse media zou Ziyech al gesproken hebben met Wolverhampton over een mogelijke transfer. Vitor Pereira, de nieuwe coach van de Engelse club, lijkt geïnteresseerd in de Marokkaanse aanvaller.

Vitor Pereira is onder de indruk van de ervaring en het talent van Ziyech. De 31-jarige aanvaller heeft veel ervaring in de Eredivisie, de Premier League en de Champions League, wat hem een waardevolle toevoeging maakt voor Wolverhampton.

Ziyech speelde eerder voor Chelsea en Ajax. Wolverhampton kan wel wat versterking gebruiken en Ziyech zou daar goed in passen. Het is voor de Marokkaanse aanvaller een kans om zijn carrière nieuw leven in te blazen en eindelijk belangrijk te zijn voor een Engelse club na een mislukte periode in Londen.

De gesprekken zijn veelbelovend, maar het is nog niet zeker of de transfer doorgaat. Ziyech moet eerst akkoord krijgen van Galatasaray, en als beide clubs het eens worden, kan de deal snel afgerond worden.