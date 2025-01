Gehoord, Jérémy? Harde woorden van Guardiola aan adres van cultheld Man City zijn deels ook kritiek op Doku

Het is nog altijd een uitdaging voor Pep Guardiola en Man City om het meeste uit Jérémy Doku te halen. In het laatste derde van het veld wordt nog meer verwacht van Doku.

Guardiola heeft zich recent niet meer expliciet uitgelaten over de Rode Duivel, maar de uitlatingen van de manager van Manchester City worden best ook gehoord door de flankspeler. In Engeland is er voornamelijk ophef over de woorden van Guardiola aan het adres van Jack Grealish. De cultheld komt nog amper van de bank.

Grealish behoort tot het kransje spelers dat met City in 2023 de Champions League veroverde. Dit seizoen heeft hij last van blessures, maar ook als hij fit is, zijn de speelkansen schaars. "Het is makkelijk te verklaren, wanneer Grealish naar zichzelf kijkt. Dan zal hij zien dat Savinho momenteel in alle opzichten beter is. Jack moet te rade gaan bij zichzelf."

Guardiola vindt voorzetten Savinho beter

Dat is toch straffe taal over iemand die de jongste jaren veel voor Manchester City betekend heeft. Guardiola duidt nog verder waar hij het precies over heeft. "Ik kan alleen maar eerlijk zijn en dan zie ik dat de voorzetten die Savinho in de zestien gooit, van een betere kwaliteit zijn dan die van de andere flankaanvallers in zijn positie."

Zo betrekt de Spanjaard ook Jérémy Doku in de discussie. Het talent van Doku is onmiskenbaar, maar het is duidelijk dat Guardiola nog een beter rendement van hem verwacht en niet enkel leuke acties aan de zijlijn. In de laatste twee competitiewedstrijden, waarin City heropleefde met een 6 op 6, kreeg Doku geen enkele speelminuut.

Concurrent Doku rendeert plots

Het is frappant dat uitgerekend ploegmaat Savinho nu complimenten krijgt. Hij was tot voor kort de man met de meeste doelpogingen in de Premier League zonder doelpunt. Met De Bruyne terug in het team en Haaland die met mondjesmaat zichzelf terugvindt, rendeert Savinho plots veel beter.