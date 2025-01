Niet enkel Banzuzi... Europese topploeg kijkt ook rond bij... Club Brugge (al zal enkel een 'Tiago-deal' mogelijk zijn)

AS Monaco wil een verdedigende middenvelder en kijkt daarvoor in België rond. Ezechiel Banzuzi van OH Leuven staat nu op de radar, maar ze bekijken ook nog andere opties. Onder andere bij... Club Brugge.

Banzuzi is enorm gegeerd op de Europese markt: 19 jaar, kan statistieken voorleggen en is fysiek een monster. Anderlecht moest twee jaar geleden de duimen leggen in de strijd om de getalenteerde verdedigende middenvelder en dat beklagen ze zich waarschijnlijk nog altijd.

Monaco en West Ham zijn nu in een strijd verwikkeld om hem binnen te halen en er zou zelfs 15 miljoen euro op tafel kunnen komen. Bij OHL klinkt het dat ze hem dit seizoen zeker willen houden, maar dat betekent natuurlijk niet dat de deal niet al deze winter beklonken kan worden.

Plan B bij Club Brugge

Bij Voetbal International klinkt het dat hij al een persoonlijk akkoord heeft met Monaco. West Ham heeft het echter nog niet opgegeven en wil hem nog overtuigen. Moest het mislukken hebben de Monegasken nog andere opties op het oog in België.

Eén daarvan is volgens onze informatie Raphael Onyedika, al zal dat niet meteen makkelijker worden. De 23-jarige Nigeriaan zal sowieso een pak duurder worden dan Banzuzi en... Club wil hem niet laten vertrekken deze winter. Al zou een deal zoals ze vorig seizoen met Igor Tiago konden verwezenlijken iedereen goed uitkomen.

Deal zoals Tiago?

Het is immers sowieso het plan om Onyedika komende zomer voor een topprijs te laten gaan. Maar als ze deze winter al een akkoord bereiken zou dat zowel Club als Onyedika al gemoedsrust geven en kan hij nog een half jaar in Jan Breydel blijven.

Het probleem is dat niemand weet met wie ze moeten onderhandelen. Onyedika is amper bereikbaar en heeft recent zijn makelaar laten gaan. De 23-jarige middenvelder is soms een enigma, want hij geeft ook geen interviews. Het blijft dus afwachten of de interesse zich gaat doorzetten.