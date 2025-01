OFFICIEEL: Witte rook op de Bosuil! Jean Butez heeft een nieuwe ploeg gevonden

Jean Butez verlaat Royal Antwerp FC en trekt naar de Italiaanse eersteklasser Como. De Franse doelman, die na 170 wedstrijden en 63 clean sheets bij Antwerp op een zijspoor belandde, krijgt een nieuwe uitdaging in Italië.

Bij Como zal hij de concurrentie aangaan met ervaren doelmannen zoals Pepe Reina en Emil Audero. Butez maakte deel uit van het team dat twee seizoenen geleden de historische dubbel won met Antwerp.

Hoewel hij in de zomer van 2024 al op zoek moest naar een nieuwe club, bleef een transfer toen uit. Onder meer Anderlecht toonde interesse, maar uiteindelijk kwam er geen overeenkomst.

Deze winter wist Como, waar ook Ignace Van der Brempt speelt, de handtekening van Butez te bemachtigen. De 28-jarige doelman sprak enthousiast over zijn nieuwe avontuur: “Voor mij is dit een droom die uitkomt. Na enkele succesvolle jaren in België voelt dit als een grote stap vooruit. Het project bij Como is er een waarin ik mezelf kan ontwikkelen, en ik kijk ernaar uit om mijn gezin en mezelf te settelen in deze prachtige regio van Italië.”

Cesc Fàbregas, coach van Como en voormalig sterspeler van Barcelona, Arsenal en Chelsea, toonde zich zeer tevreden met de komst van Butez. “Zijn leiderschapskwaliteiten en ervaring zijn precies wat ons team nodig heeft. Jean zal een echte versterking zijn", zei de Spaanse trainer.

Bij Antwerp krijgt Senne Lammens nu definitief de kans om zich als eerste doelman te bewijzen. De club zet daarmee vol in op de toekomst en bedankt Butez voor zijn verdiensten tijdens zijn succesvolle jaren bij de club.