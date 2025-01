"Als maffioso weggezet": Patro Eisden en Stijn Stijnen krijgen alsnog straf, maar gaan in beroep

Het Disciplinair Comité voor het Profvoetbal (DCP) van de Belgische voetbalbond (KBVB) heeft Patro Eisden Maasmechelen en hoofdcoach Stijn Stijnen schuldig bevonden aan onsportief wangedrag. Toch lijkt het daar niet bij te blijven.

Incidenten tijdens het bekerduel tegen Charleroi lagen aan de basis van de hetze. De club stelde de bezoekers toen volgens de Zebra's een te kleine en onaangenaam warme kleedkamer ter beschikking, wat hen op een boete van 5.000 euro kwam te staan.

Hoofdcoach Stijnen kreeg een persoonlijke boete van 2.500 euro. In beide gevallen wordt de helft van het bedrag met uitstel opgelegd. Toch lijkt het daar niet bij te gaan blijven, zoveel lijkt duidelijk.

Tijdens het duel tegen Charleroi klaagden coach Rik De Mil en zijn spelers openlijk over de bizarre omstandigheden waarin zij moesten verkeren. De kleedkamer was niet alleen te klein, maar de verwarming stond ook op 30 graden, wat zorgde voor een oncomfortabele situatie. Ook Jong Genk had eerder al geklaagd.

Stijnen en Patro in beroep

Volgens de Belgische voetbalbond is deze aanpak een inbreuk op de beginselen van sportiviteit en fair play. De zaak kwam op 3 december voor het Disciplinair Comité, en nu is de straf duidelijk. Zowel de club als Stijn Stijnen gaan in beroep.

"Het wordt echter anders wanneer de verliezer zijn tegenstrever belastert door pertinente leugens te verspreiden en door hem publiekelijk te beledigen. Als een maffiosi weggezet worden die maffiapraktijken hanteert, wat nu over mij gezegd wordt, is bovendien strafbaar", had Stijnen ooit gereageerd richting De Mil & co. Wordt ongetwijfeld vervolgd.