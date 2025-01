Grote verandering op komst bij Manchester United: geen enkele speler is meer veilig binnen de club

Manchester United is mogelijk klaar voor een grote verandering deze wintermercato. Volgens berichten van The Guardian is de club bereid om naar aanbiedingen voor bijna elke speler te luisteren, inclusief enkele sterkhouders die eerder als onmisbaar werden beschouwd.

Het lijkt erop dat de Engelse recordkampioen deze maand openstaat voor onderhandelingen over de toekomst van onder andere Kobbie Mainoo, Alejandro Garnacho en Rasmus Højlund. De Engelse topclub staat momenteel op plaats dertien in de Premier League. Hoewel deze drie jongelingen tot voor kort als onverkoopbaar werden gezien, zou United nu bereid zijn om te luisteren naar aanbiedingen, mits de prijs goed is. Hetzelfde geldt voor de zomeraanwinsten... Joshua Zirkzee, voormalig speler van Anderlecht, en Matthijs de Ligt, die samen meer dan 90 miljoen euro kostten, zouden nu mogelijk al vertrekken als het juiste bod binnenkomt. Deze veranderingen vallen samen met de nieuwe richting die de club wil inslaan onder eigenaar Sir Jim Ratcliffe. Hij heeft toegegeven dat Manchester United in het verleden niet goed heeft gepresteerd als verkoper, en daarom wil hij de club aanmoedigen om haar strategie aan te passen. Hoewel United dus niet actief op zoek is naar een uitverkoop in januari, zou het clubmanagement openstaan voor serieuze aanbiedingen die de selectie kunnen helpen verjongen en de financiën op orde brengen. De komende weken zullen duidelijk maken of Manchester United daadwerkelijk actie onderneemt in de wintermercato.