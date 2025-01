Heel slecht nieuws voor KV Mechelen: einde seizoen voor een centrale verdediger

Zeer slecht nieuws voor KV Mechelen. Het seizoen van Bas Van den Eyden is voorbij.

Een van aangename verrassingen van het seizoen bij KV Mechelen zal dit seizoen niet meer spelen. Bas Van den Eynden (23 jaar), die geregeld basisspeler was sinds afgelopen zomer en dit seizoen 9 wedstrijden speelde heeft een nieuwe blessure opgelopen.

Hij was afwezig tijdens de laatste wedstrijd van 2024 tegen Standard wegens een blessure aan de adductoren. Na onderzoeken bleek dat een operatie nodig was.

Het Nieuwsblad meldt dat de centrale verdediger KV Mechelen ongeveer 4 maanden afwezig zal zijn. Dit betekent dat hij dit seizoen niet meer zal spelen voor de club.

Van den Eyden werd woensdag al geopereerd en zal nu beginnen aan zijn revalidatie. Hij zou weer fit moeten zijn voor de voorbereiding van volgend seizoen.

Eerder dit seizoen was de Kempenaar ook al twee maanden out met een blessure aan de adductoren. Toen moest hij zeven competitiewedstrijden aan zich voorbij laten gaan in oktober en november.