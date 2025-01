Mag Antwerp al hopen voor volgend seizoen? "Oude zelfvertrouwen terugvinden"

Olivier Deman arriveerde deze week bij Royal Antwerp FC. Met amper één training in de benen mocht hij al opdraven in de bekermatch tegen Union SG.

Royal Antwerp FC huurt Olivier Deman voor de rest van het seizoen van Werder Bremen. In de deal is echter geen aankoopoptie opgenomen.

In Duitsland ligt onze landgenoot immers nog onder contract tot 2028. Of een verlengd verblijf op de Bosuil mogelijk zal zijn, is maar zeer de vraag.

In Duitsland geloven ze alvast nog in onze landgenoot, zo liet Peter Niemeyer, Head of professional football bij de club, weten in de lokale kranten. “We hopen dat hij sterker terugkeert. Hij moet wedstrijdritme opdoen en zijn oude zelfvertrouwen terug vinden”, klinkt het daar.

Deman heeft woensdagavond al duidelijk getoond dat hij een meerwaarde is. Ook voor de Rode Duivels zou hij dat kunnen zijn, maar dat is nog een ander vraagstuk.

Het is nu vooral uitkijken hoe Deman de volgende weken bij The Great Old zal verteren, want uiteindelijk staat hij wellicht niet helemaal topfit om twee matchen in een week volledig te spelen.