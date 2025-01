Manager doet boekje open over toekomst van Patrik Hrosovsky die einde contract is bij KRC Genk

Het contract van Patrik Hrosovsky loopt deze zomer af bij KRC Genk. Van een mogelijke verlenging is momenteel nog geen sprake.

Patrik Hrosovsky is één van de vaste waarden van Thorsten Fink dit seizoen bij KRC Genk. In 18 wedstrijden in de Jupiler Pro League trof hij 6 keer raak.

Maar nu is hij einde contract en of er een verlenging zal komen is maar zeer de vraag. “Patrik doet het heel goed in Genk. Individueel, maar ook met de club doet hij het goed, maar zijn contract loopt in de zomer af, dus we moeten zijn situatie oplossen”, zegt David Zika van SPOCS Global Sport.

“De situatie is dat hij geleidelijk een zeer sterke positie heeft opgebouwd bij KRC en hij is gelukkig bij Genk. Hij is erin geslaagd om populair te worden bij de fans, bij het management van de club en dus bij heel Genk.”

In Genk blijven moet zeker een optie zijn, maar er liggen volgens Zika de nodige opties op tafel, zowel in Europa als in het Midden-Oosten. Er is een optie in Saoedi-Arabië, maar dat zou niet voor deze winter zijn.

En dan is er ook nog ‘zijn’ Viktoria Plzen, al zouden ook Slavia en Sparta Praag interesse tonen. “Hij heeft een belangrijke stempel gedrukt in Tsjechië en na zijn vertrek in 2019 heeft hij hier nog steeds een grote naam en zou het iemand uit de Tsjechische top 3 kunnen zijn, dus er zal zeker wat beweging zijn rond Patrik.”