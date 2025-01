Nieuwe CEO Beerschot barst van de ambitie én kondigt meteen extra versterkingen aan

De 36-jarige Steve Nuyts is de nieuwe CEO, ter vervanging van Thorsten Theys, bij Beerschot. En hij heeft ook meteen een aantal plannen voor de (nabije) toekomst. Beerschot wil zich de komende maanden proberen te handhaven op het hoogste niveau en dus zullen er ook versterkingen moeten komen.

Nuyts, een voormalig voetballer van onder andere Lierse en Geel, combineerde zijn sportieve carrière met hogere studies en werkte later bij het advocatenkantoor Jones Day, waar hij bedrijven adviseerde over vennootschapsrecht.

Alles doen om Beerschot te redden

Nu heeft de 36-jarige man een nieuwe job als CEO bij Beerschot te strikken. Opdracht 1 is de komende maanden de redding alsnog proberen te bewerkstelligen.

"Dat het moeilijk zal worden? Mogelijk wel. Maar ik zie dat de ploeg beter aan het spelen is. Ik hoop dat Beerschot in 1A blijft. We gaan er in elk geval alles aan doen. Ongeacht of dat lukt, is het mijn taak om ervoor te zorgen dat we de komende seizoenen een goede structuur in de club krijgen, zodat we op een duurzame manier kunnen groeien", aldus Nuyts in Het Nieuwsblad.

Twee versterkingen

En dus gaan er ook versterkingen moeten komen. "We blijven trouwens ­verder zoeken naar nieuwe targets. We zouden graag nog twee gerichte versterkingen aantrekken", geeft de nieuwbakken CEO nog aan.

Aan Beerschot om de komende tien wedstrijden de kloof met Cercle Brugge, STVV en Kortrijk dicht te fietsen om zo in de playdowns de dertiende plaats te pakken of om elf punten in te lopen op de top-12.