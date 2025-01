Alexis De Sart hoopt op definitieve comeback tegen FC Luik na moeilijke periode

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Na een seizoen met veel blessures en slechts enkele speelkansen, hoopt Alexis De Sart zijn definitieve comeback te maken tegen FC Luik. De 28-jarige middenvelder, die zijn carrière bij RWDM een nieuwe wending gaf, had een moeilijk jaar achter de rug door hamstringblessures.

Alexis De Sart heeft de afgelopen maanden veel te maken gehad met hamstringblessures, wat zijn speelminuten bij RWDM heeft beperkt. De middenvelder speelde slechts vier wedstrijden dit seizoen.

"Mijn blessure houdt risico’s in, daar zal ik voor de rest van mijn carrière rekening mee moeten houden", vertelt de middenvelder in de Gazet van Antwerpen. Toch is hij vastbesloten om door te gaan.

De Sart heeft de moeilijke momenten van zijn terugval goed verwerkt. "Mijn terugval gebeurde op een moment dat ik me goed voelde en dacht dat alles achter de rug was. Gelukkig was het niet de plek van de operatie die geraakt werd."

De Sart benadrukt dat zowel hijzelf als de medische staf veel hebben geleerd van deze ervaring. "We hebben allemaal een goede les gehad, hopelijk was het de laatste."

De Sart kijkt erg uit naar de wedstrijd van vanavond tegen FC Luik, de club waar zijn vader, Jean-François, als speler zijn hoogdagen kende. "Dit was één van de eerste wedstrijden die ik opzocht toen de kalender uitkwam", zegt De Sart.